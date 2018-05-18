Жену не пускают к арестованному на Украине Вышинскому

Супруга арестованного на Украине руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского Ирина сообщила, что ей не разрешают навестить мужа.

Также, по ее словам, Вышинский содержится в нормальных условиях. «Я общалась сегодня с Андреем (адвокатом Вышинского – прим. ВЗГЛЯД), Кирилл сейчас в нормальных условиях, то есть не то, что мы себе представляли, когда человека заключают, то есть условия нормальные», – приводит ее слова РИА «Новости».

Также Ирина Вышинская рассказала о задержании супруга украинскими силовиками.

Напомним, суд в Херсоне на два месяца арестовал главного редактора портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Москва потребовала незамедлительно освободить Вышинского, призывая зарубежные страны обратить внимание на царящий в этой стране беспредел.