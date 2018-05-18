Цена барреля нефти Brent превысила 79,5 доллара

Стоимость нефти сдержанно повышается на торгах в пятницу, 18 мая, и завершают неделю в «зеленой зоне», в течение дня геополитика, как ожидается, может вновь подтолкнуть Brent выше 80 долларов за баррель.

Утром пятницы котировка июльских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 0,24 доллара (0,30%) – до 79,54 доллара за баррель. Нефть WTI с поставкой в июле подорожала на 0,12 доллара (0,17%) – до 71,61 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

Накануне стоимость нефти марки Brent впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель.