Эксперты одобрили использование кадрового резерва при формировании правительства

«То, что два министра – отличники кадрового резерва, у них были одни из лучших показателей, показывает, что все это не формально, обновление началось», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов, комментируя назначение в правительство «отличников» программы развития кадрового резерва.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов отмечает, что при формировании правительства активно использовалась программа развития кадрового резерва. Он прогнозирует, что в будущем к его формированию привлекут и участников кадрового конкурса «Лидеры России».

«На поверхности мы видим назначение министров. Но только этим дело не ограничивается. Позже будут назначены их заместители, руководители департаментов, управлений на местах, советники, региональные министры. Большинство из них – это новые проверенные сотрудники, которые прошли через кадровый резерв и конкурс «Лидеры России», – отметил Смирнов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу был утвержден новый состав правительства. Среди «новобранцев» оказался Евгений Дитрих, назначенный главной Минтранса и Михаил Котюков, возглавивший только что созданное министерство науки и высшего образования. Оба министра ранее прошли обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте. Не так давно Владимир Путин встречался с выпускниками.

По словам Смирнова, в кадровый резерв попадает молодая, но уже опытная управленческая и экономическая элита. «Два министра – отличники кадрового резерва, у них были одни из лучших показателей. Это показывает, что все это не формально, обновление началось и конкретно воплощается в жизнь. И эти назначения – только первые ласточки», – уверен Смирнов.

«Программа кадрового обновления – многогранная. Призываются не только администраторы территорий, но и люди с новым мышлением. Но и старый состав правительства – тоже очень опытный. Это важно для преемственности власти», – уверен Вячеслав Смирнов.

В свою очередь член Общественной палаты, политолог Максим Григорьев убежден, что назначения Дитриха и Котюкова «явно показывают достаточно активную работу кадровой лестницы».

«Кадровая программа дала свой очевидный результат. Этот механизм будет использоваться достаточно активно и на среднем уровне. Но никто не ставит такой задачи, чтобы каждый год обновлялось правительство и приходили новые люди, отобранные из кадровой программы. Задача состоит в том, чтобы в правительстве, в министерстве находились люди, которые мотивированы и компетентно ведут свою работу», – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

По его словам, мышление тех, попадает в кадровый резерв, отличается более широким кругозором и «способностью на более широком уровне обобщения смотреть на работу государственной структуры».

Назначение прошедших обучение по программе развития кадрового резерва РАНХиГС министрами подтверждает, что эта программа направлена на повышение квалификации управленцев для всех уровней госслужбы. Так считает директор Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алексей Комиссаров.

«Конечно, мы очень рады за слушателей нашей программы, которые заняли такие высокие посты. Эти назначения говорят о том, что программа подготовки резерва рассчитана не только на подготовку губернаторов, как об этом часто пишут СМИ, но направлена на управленцев во всех уровнях и сферах власти», - заявил ТАСС Комиссаров.