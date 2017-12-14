В программу кадрового резерва президента будет сделан новый набор

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25 апреля, среда  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
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Украина по-бандитски отпугивает китайцев от уникального советского предприятия

Китайцы хотят забрать украинские технологии производства двигателей Фото: Марина Лысцева/РИА «Новости»
На крупнейшем украинском заводе по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» прошли обыски. Служба безопасности Украины считает, что контрольный пакет уникального предприятия желают захватить иностранцы – и это вовсе не Россия, как могло бы показаться. Может ли Киев помешать китайцам завладеть важнейшим активом, оставшимся Украине от СССР? Подробности...
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За что критикуют российский МИД

Чаще всего МИД критикуют за отсутствие долгосрочной стратегии и тактику «оборона вместо атаки»Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России уже который год входит в число наиболее популярных в народе ведомств со своими героями и историей успеха. В то же время сотрудников Смоленской площади часто критикуют, в том числе с академических и стратегических позиций. Попробуем разобраться, что в этой критике справедливо, а что нет. Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Как России реагировать на появление военных США в каспийских портах

Эксперты опасаются, что транзит американскими военными грузов через Каспий обернется созданием там военных базФото: Anatoly Ustinenko/Russian Look/
Global Look Press
Ратификация Казахстаном соглашения с США об использовании американскими военными казахстанских портов в Каспийском море для транзита грузов в Афганистан вызвала обеспокоенность экспертов и СМИ. Высказывались опасения, что это приведет к появлению полноценных американских военных баз в Каспийском море. Насколько это реально и что теперь делать России? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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То, что Фейгин явился первой жертвой адвокатского кодекса, неудивительно

Андрей Бабицкий, журналист
К какому бы цеху – театральному, адвокатуре – ни принадлежали «люди со светлыми лицами», они уже не могут купить страховку от неприятностей, просто заявив о своей неустанной борьбе с «преступной властью». Подробности...

Меркель открыла для себя «новую форму антисемитизма»

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
После затянувшегося периода мрачноватой политкорректной рутины канцлер Германии госпожа Меркель внезапно порадовала французскую политическую тусовку и баюкающую ее прессу сенсационным заявлением. Подробности...
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«Бессмертный полк» не нуждается в «сгонах»

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Десятиклассник одной из школ города инициировал заявление, которое подписали еще шесть его одноклассников. Ученики заявили, что отказываются участвовать в каких-либо мероприятиях 9 мая, поскольку этот день считается выходным. Подробности...
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          В программу кадрового резерва президента будет сделан новый набор

             25 апреля 2018, 19:18
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Алексей Ласнов

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          Глава российского государства Владимир Путин на встрече с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва объявил о втором наборе в программу развития резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте России.

          Путин поздравил первый выпуск программы с завершением курса повышения квалификации управленцев. Он напомнил, что из числа выпускников первого набора семь человек уже назначены исполняющими обязанности губернаторов крупных субъектов России.

          «Мы продолжим работу, и в июне будет осуществлен второй набор. Мне бы очень хотелось, чтобы не только семь человек были назначены и приступили к работе, но и все вы нашли бы себя в профессии, в карьере», – заявил президент, передает РИА «Новости».

          Он пообещал студентам  РАНХиГС дальнейшую поддержку. «Рассчитываю на то, что то время, которое вы потратили на учебу, даром не прошло и все это будет обращено для решения важнейших задач, перед которыми стоит страна», – сказал глава государства.

          По его словам, Россия нуждается в современных, думающих специалистах, умеющих формулировать задачи и добиваться их решения, во всех областях – в производственной, образовательной, медицинской, управленческой и других сферах. Путин отметил широкие возможности и большой потенциал выпускников курса.

          «У вас, что называется, все впереди», – отметил он, пожелав дальнейших успехов.

          Выступая с ответным словом, одна из выпускниц подчеркнула, что команда у них подобралась такая, что женщины могут и «коня на скаку остановить», а мужчины не уступают им, находясь в «полной боевой готовности».

          «Мне бы очень хотелось, чтобы там и тогда, где и когда вы будете работать, никакие избы не горели, не было бы необходимости останавливать поезда на ходу, либо лошадей на скаку, чтобы работа у вас шла ритмично, была организована по-современному, чтобы вы использовали все свои знания и опыт для того, чтобы добиваться результатов на благо нашей страны», – ответил на это Путин.

          На прошлой неделе первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко и проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров вручили дипломы более чем 70 выпускникам первого потока Программы развития кадрового управленческого резерва. Кремль подготовил целую обойму управленцев по самым современным методикам, многие из которых уже заняли крупные государственные должности.

          Подготовка этого резерва управленческих кадров началась в июне прошлого года по поручению президента. Программа проводилась на высшем уровне по составу спикеров – кроме Кириенко, который лично курировал проект, в роли учителей оказались ведущие российские государственные деятели: Антон Вайно, Игорь Шувалов, Дмитрий Козак, Сергей Лавров, Сергей Собянин, Эльвира Набиуллина.

          «Важно, что многие из выпускников уже получили высокие назначения и успели показать хорошие результаты на новом месте. Считайте, уже процентов двадцать из более чем 70 выпускников получили назначение. Уверен, будут еще назначения. Эти люди востребованы с точки зрения обновления кадрового потенциала страны», – подчеркнул политолог Дмитрий Гусев.

          Действительно, еще во время обучения управленческий потенциал слушателей был оценен высоко. Семерым из них президент Путин доверил руководство регионами: это Дмитрий Азаров (Самарская область), Глеб Никитин (Нижегородская), Андрей Травников (Новосибирская), Андрей Клычков (Орловская), Александр Бурков (Омская), Станислав Воскресенский (Ивановская) и Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ). Еще один слушатель возглавил правительство Дагестана – Артем Здунов, а его коллега по первому потоку Владимир Панов – город Нижний Новгород.

          Другие слушатели были повышены до уровня заместителей федеральных министров, замглавы «Почты России», еще один слушатель получил назначение в аппарат Совета безопасности. То есть всего за время обучения получили назначения 13 слушателей.


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