В программу кадрового резерва президента будет сделан новый набор

Глава российского государства Владимир Путин на встрече с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва объявил о втором наборе в программу развития резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте России.

Путин поздравил первый выпуск программы с завершением курса повышения квалификации управленцев. Он напомнил, что из числа выпускников первого набора семь человек уже назначены исполняющими обязанности губернаторов крупных субъектов России.

«Мы продолжим работу, и в июне будет осуществлен второй набор. Мне бы очень хотелось, чтобы не только семь человек были назначены и приступили к работе, но и все вы нашли бы себя в профессии, в карьере», – заявил президент, передает РИА «Новости».

Он пообещал студентам РАНХиГС дальнейшую поддержку. «Рассчитываю на то, что то время, которое вы потратили на учебу, даром не прошло и все это будет обращено для решения важнейших задач, перед которыми стоит страна», – сказал глава государства.

По его словам, Россия нуждается в современных, думающих специалистах, умеющих формулировать задачи и добиваться их решения, во всех областях – в производственной, образовательной, медицинской, управленческой и других сферах. Путин отметил широкие возможности и большой потенциал выпускников курса.

«У вас, что называется, все впереди», – отметил он, пожелав дальнейших успехов.

Выступая с ответным словом, одна из выпускниц подчеркнула, что команда у них подобралась такая, что женщины могут и «коня на скаку остановить», а мужчины не уступают им, находясь в «полной боевой готовности».

«Мне бы очень хотелось, чтобы там и тогда, где и когда вы будете работать, никакие избы не горели, не было бы необходимости останавливать поезда на ходу, либо лошадей на скаку, чтобы работа у вас шла ритмично, была организована по-современному, чтобы вы использовали все свои знания и опыт для того, чтобы добиваться результатов на благо нашей страны», – ответил на это Путин.

На прошлой неделе первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко и проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров вручили дипломы более чем 70 выпускникам первого потока Программы развития кадрового управленческого резерва. Кремль подготовил целую обойму управленцев по самым современным методикам, многие из которых уже заняли крупные государственные должности.



Подготовка этого резерва управленческих кадров началась в июне прошлого года по поручению президента. Программа проводилась на высшем уровне по составу спикеров – кроме Кириенко, который лично курировал проект, в роли учителей оказались ведущие российские государственные деятели: Антон Вайно, Игорь Шувалов, Дмитрий Козак, Сергей Лавров, Сергей Собянин, Эльвира Набиуллина.

«Важно, что многие из выпускников уже получили высокие назначения и успели показать хорошие результаты на новом месте. Считайте, уже процентов двадцать из более чем 70 выпускников получили назначение. Уверен, будут еще назначения. Эти люди востребованы с точки зрения обновления кадрового потенциала страны», – подчеркнул политолог Дмитрий Гусев.

Действительно, еще во время обучения управленческий потенциал слушателей был оценен высоко. Семерым из них президент Путин доверил руководство регионами: это Дмитрий Азаров (Самарская область), Глеб Никитин (Нижегородская), Андрей Травников (Новосибирская), Андрей Клычков (Орловская), Александр Бурков (Омская), Станислав Воскресенский (Ивановская) и Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ). Еще один слушатель возглавил правительство Дагестана – Артем Здунов, а его коллега по первому потоку Владимир Панов – город Нижний Новгород.

Другие слушатели были повышены до уровня заместителей федеральных министров, замглавы «Почты России», еще один слушатель получил назначение в аппарат Совета безопасности. То есть всего за время обучения получили назначения 13 слушателей.