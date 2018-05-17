Российский доброволец сообщил о «зраде хохлов» под Горловкой

Российский доброволец в ДНР Александр Жучковский в соцсетях рассказал о ситуации под Горловкой.

«Трудящиеся волнуются, че там у хохлов под Горловкой. Отвечаю трудящимся: у хохлов под Горловкой зрада. Мочим хохлов, нарушаем Минские соглашения, и всегда так делаем. Аминь», – рассказал он в Telegram.

17 мая Киев заявил об «отражении наступления» ополченцев под Горловкой.

Накануне в Сети появилось видео с военным ВСУ, который рассказал о том, как их отряд попал в окружение под Горловкой. Военный в крепких выражениях раскритиковал действия украинского военного руководства, которые привели к тому, что украинские силовики попали в окружение.