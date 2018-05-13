Украинские силовики рассказали об интенсивных боевых действиях в Донбассе

В субботу на всей линии соприкосновения в Донбассе продолжались интенсивные боевые действия, утверждает пресс-служба операции Объединенных сил Украины.

Утверждается, что ополченцы якобы 73 раза нарушали режим прекращения огня, применяя 122-мм артиллерию, 120-мм и 82-мм минометы. Украинские силовики «вели активную оборону», говорится в Facebook Объединенных сил.

По данным пресс-службы украинских силовиков, на Луганщине в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое ополченцы якобы пытались вытеснить подразделения ВСУ с выгодных оборонительных позиций, а на донецком направлении боевые действия велись в районах Зайцево, Верхнеторецкое, Каменка, Новгородское, на Авдеевский промзоне и в окрестностях Марьинки.

«На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка и Широкино продолжались боевые действия с применением преимущественно стрелкового оружия», – утверждает пресс-служба.

Также в сообщении говорится, что украинские силовики убили двоих ополченцев и шестерых ранили. Погиб один украинский силовик, еще четверо получили ранение.

Между тем, в ДНР заявили, что украинские силовики за минувшие сутки выпустили по прифронтовом территориям республики более 1 тыс. различных боеприпасов, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Обстреливались населенные пункты Широкая Балка, Зайцево, Михайловка, Озеряновка, шахта Гагарина, шахта Изотова на Горловском направлении, Вольво-центр и Спартак в районе донецкого аэропорта, Васильевка в окрестностях Ясиноватой, Докучаевск к югу от Донецка, а также южные села Республики.

Накануне стало известно, что украинские силовики заняли населенный пункт в «серой зоне» в районе Горловки.