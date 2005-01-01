Киев заявил об «отражении наступления» ополченцев под Горловкой

Ополченцы устроили штурм позиций украинских силовиков под Горловкой, однако понесли потери – пять человек убитыми и восемь ранеными, заявил представитель пресс-центра Объединенных сил капитан Александр Петрук.

«На горловском направлении противник предпринял ведение штурмовых действий. Все атаки врага были отбиты. По данным разведки, противник понес потери – пять человек убитыми и восемь ранеными», – передает его слова УНИАН.

Он утверждает, что в ходе боя один украинский военный получил осколочное ранение, при этом из-за плотного огня ополченцев не было возможности оказать раненому первую медицинскую помощь. В итоге, заявил Петрук, с риском для жизни силовика спас командир отделения сержант Назар Котис, который якобы пробился к нему на боевой машине под огнем противника.

Между тем ранее в Сети появилось видео с военным ВСУ, который рассказал о том, как их отряд попал в окружение под Горловкой. Военный в крепких выражениях раскритиковал действия украинского военного руководства, которые привели к тому, что украинские силовики попали в окружение.