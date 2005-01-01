Попавший в окружение отряд ВСУ записал матерное видеообращение к руководству

Взгляд
16 мая, среда  |  Последнее обновление — 17:15  |  vz.ru
Разделы

Как избавить Россию от роли «сырьевого придатка Запада»

Россия делает ставку на бурный рост несырьевого экспортаФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Россия должна избавиться от ярлыка «всемирной бензоколонки» и «сырьевого придатка Запада». В суперуказе Владимира Путина поставлена крайне амбициозная задача – удвоить несырьевой российский экспорт на мировой рынок. Специалисты признают, что сделать это будет крайне сложно – но все же возможно. Каким же образом? Подробности...
Перейти а раздел…

США хотят выбить из российского программиста тайны «доллара 2.0»

Александр Винник может быть интересен США как ключ к клиентам созданной им биржи по торговле криптовалютамиФото: Giannis Papanikos/AP/ТАСС
США объявили охоту еще на одного российского программиста – задержанного в Греции Александра Винника. И хотя это далеко не первый подобный случай, история Винника содержит в себе нечто особенное. Судя по всему, она связана с попыткой Вашингтона контролировать одну из новейших интернет-технологий. Подробности...
Перейти а раздел…

Как можно улучшить единственный российский авианосец

Некоторые недостатки «Кузнецова» критикуют скорее по инерции, нежели по справедливостиФото: Андрей Лузик/ТАСС
Россия приступила к модернизации важнейшего корабля своего ВМФ – авианосца «Адмирал Кузнецов». На что будут потрачены десятки миллиардов рублей, официально не сообщается. Тем не менее, вполне можно проанализировать, какие именно параметры корабля нуждаются в улучшении и насколько реально эти планы осуществить. Подробности...
Перейти а раздел…

Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Что нанесет человеку больший вред, марихуана или тюрьма?

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Не могу не поделиться текстом на ВЗГЛЯДе за авторством Наданы Фридрихсон. Надана безапелляционно заявляет нам – грядет война. Покайтесь, грешники. Но больше всего меня восхитил последний аргумент. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Крымский мост снял тяжелую психологическую проблему

Андрей Бабицкий, журналист
Казалось бы, ну ладно: мост – это прекрасно, чудо архитектурной и инженерной мысли, красавец, транспортная артерия. Всем это понятно. Но он выполнил, на мой взгляд, иную важнейшую функцию. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев

Как уличные политики перекрывают Москве транзит в Иран

Надана Фридрихсон, телеведущая, эксперт по Ближнему Востоку
В Армении новый премьер-министр, США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном (ЕС против, Израиль – за), протесты в Грузии. Казалось бы, три параллельных события. Но все они – элементы общей картины. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...

      Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки

      Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав Газы
      Подробности...

      Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома

      Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда Трампа
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…
        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:СК возбудил дело в связи с задержанием главреда РИА «Новости Украина»
          Путин объявил о постоянном размещении «Калибров» в Средиземном мореМИД заранее отреагировал на возможные санкции из-за Крымского мостаМосква направила две ноты в МИД УкраиныЗолото пойманных на допинге американских пловцов отдадут россиянам
          Guardian: Крымский мост побил рекорды Европы вопреки санкциям СШАЗахарова: Крымский мост мешает только Шестому флоту СШАКара-Мурзе-младшему пригрозили новым закономАргентинским болельщикам дали советы по соблазнению русских девушек
          Задержанным в Крыму украинским рыбакам предъявили обвинениеПесков подтвердил информацию о водительских правах ПутинаРазведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»Израиль возмутился обращением с израильским послом в Турции

          Главная тема


          Крымский мост стал для иностранных СМИ предметом зависти и злобы

          остановка для селфи


          На Крымском мосту произошло массовое нарушение ПДД

          «Нагайкой и получили»


          Казаков с нагайками с Пушкинской площади высекли

          «в стадии проработки»


          Проект нового чудо-моста оказался сильно дороже Крымского

          «красиво приходить на заре»


          Захарова описала «сценарий» обыска в спонсируемом Госдепом СМИ

          армия и вооружение


          Как можно улучшить единственный российский авианосец

          «в мягкой форме дал понять»


          Кудрин сказал об альтернативах вложению резервов России в ценные бумаги США

          эмоциональная реакция


          Украинские политики и блогеры впали в истерику из-за открытия Крымского моста

          «один из признаков русскости»


          Александр Чаленко: «Украинцы» существуют только потому, что существует государство Украина

          Мост наш!


          Андрей Бабицкий: Крым в мановение ока вышел из тягостного психологического состояния

          «ценностный конфликт с Западом»


          Сергей Худиев: Призывы выйти на площадь могут быть подложенной конкурентам свиньей

          на ваш взгляд


          Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?

          Попавший в окружение отряд ВСУ записал матерное видеообращение к руководству

             16 мая 2018, 16:34
          Фото: кадр из видео

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В сети появилось видео с военным ВСУ, который рассказал о том, как их отряд попал в окружение под Горловкой.

          Видео выложила в своем Facebook Вероника Гайдук из Краматорска. На кадрах человек в солнцезащитных очках, закрытым лицом и форме украинской армии рассказывает о неудачной операции на территории ДНР.

          «Пытались ворваться на окраины Горловки, но «сепары» нас отсекли. Руководство нам сказало закрепиться здесь, только я не пойму, с какой целью», – говорит мужчина. По его словам, ополченцы постоянно стреляют и «устраивают нам кошмар». «Для чего мы здесь находимся, мы понять не можем», – отмечает он.  По его утверждению, закрепление на местности невозможно, так как «везде болото».

          «Обещали дать нам подкрепление, поддержать броней, ничего нам никто не дал. Для чьего пиара мы здесь находимся? Какая, н*****, перемога?», – заключает военный.

          Гайдук отметила, что видеозапись ей прислал родственник с целью придания ситуации огласки. «Мой брат прислал это видео, чтобы его увидел Порошенко, командование, все генералы, которые бросили ребят, настоящих героев Украины на произвол под Горловкой против всех оккупантов. Это поселок Чигари, после освобождения от власти ДНР», – рассказала девушка.

          Главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев в Facebook прокомментировал видеоролик, посчитав закономерным рассказ предполагаемого бойца ВСУ. «А все почему? А все потому, что не надо было пытаться ворваться на окраины Горловки. Вы вообще-то мирный договор подписали. И соглашение о прекращении огня», – отметил журналист.

          В воскресенье украинские силовики рассказали об интенсивных боевых действиях в Донбассе. До этого стало известно, что украинские силовики заняли населенный пункт в «серой зоне» в районе Горловки. Начальник пресс-службы сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщал, что боевики, «прикрываясь местными жителями, находятся в тактически невыгодном положении, полностью контролируемом с потерянных высот, в дачном поселке Чигари».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............