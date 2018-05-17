Путин поручил запустить автомобили проекта «Кортеж» в серию

Президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым заявил о необходимости наладить производство автомобилей проекта «Кортеж».

«Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент выразил надежду, что россияне с любым достатком смогут позволить себе такие машины. По его словам, в линейке «Кортеж» получились удачными не только джипы и седаны, но и микроавтобусы. «Микроавтобусы хорошие, можно будет использовать для семей с детьми», – добавил он.

Чемезов сказал, что надеется на то, что президенту понравился лимузин проекта «Кортеж», задействованный в ходе инаугурации. «Хороший», – ответил Путин.

По словам главы Ростеха, ему поступает множество звонков от обеспеченных людей, которые хотели бы приобрести подобные автомобили. Путин благосклонно отнесся к тому, чтобы флагманский лимузин стал серийным.

Напомним, избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле проекта «Кортеж». В Кремле сообщили, что новый автомобиль проекта «Кортеж» Владимиру Путину понравился, он будет использовать этот лимузин.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом лимузине президента России.