Песков рассказал о впечатлениях Путина от нового лимузина

Новый автомобиль проекта «Кортеж» президенту Владимиру Путину понравился, он будет использовать этот лимузин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Понравился. Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении кортежем. Но здесь важно подчеркнуть, и об этом вчера говорил Мантуров (и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров – прим. ВЗГЛЯД), что уже с осени этого года будут собираться заказы на продажу этих автомобилей, и в продажу будут выставлены все модели: это и микроавтобусы, и короткий вариант, и длинный вариант. И уже с начала следующего года будут первые коммерческие поставки», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, понравился ли президенту автомобиль.