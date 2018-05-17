Пушков пошутил о размере взноса Украины в Совет Европы

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал размер добровольного взноса Украины в бюджет Совета Европы.

«400 тыс. долларов, которые Киев намерен внести в бюджет Совета Европы, не спасут СЕ: не компенсируют потери от неучастия России в работе ПАСЕ и от сокращения взноса Турции», – написал он в Twitter.

«Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу», – отметил он.

16 мая украинский кабмин одобрил добровольный взнос в СЕ в размере 400 тыс. долларов.

Ранее ПАСЕ признала наличие финансовых трудностей, возникших после отказа России платить часть взноса за 2018 год. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд пригрозил наказать Россию за невыплату взносов.

В Совфеде позже заявили, что если делегация Россия не получит всех положенных ей полномочий в ПАСЕ, генеральный секретарь Совета Европы в 2019 году будет избираться без российских голосов.