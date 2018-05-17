Китай счел политику США противоречащей ходу истории

Глава МИД Китая Ван И по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом раскритиковал торговую политику США.

Ван И заявил, что «односторонний подход в сфере торговли противоречит ходу мировой истории». Пекин призвал защитить свободную мировую торговлю, в основе которой лежат принципы ВТО.

Китай и Франция подчеркнули также необходимость сохранить ядерную сделку с Ираном, передает ТАСС со ссылкой на Reuters и Agence France-Presse.

Белый дом заявил, что надеется на ребалансировку двусторонних экономических отношений с Китаем.

Накануне делегация Китая во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ прибыла для участия в очередном раунде торгово-экономических переговоров с США.

Напомним, в начале мая США и Китай в ходе двухдневных переговоров не договорились о прекращении торговой войны.