Российские подлодки привели в восхищение французского адмирала

Российские современные подводные лодки невероятно быстрые и тихие, заявил начальник штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празак.

«Российские подлодки современны, невероятно быстрые и тихие», – передает его слова РИА «Новости».

В ходе выступления в Вашингтоне он также отметил резкое увеличение китайского флота – ВМС КНР за последние четыре года ввел в строй 80 кораблей. Столько же кораблей в надводном флоте Франции. Также, отметил Празак, Китай строит авианосец.

Адмирал заявил, что это указывает на неспособность Франции и флота других стран НАТО гарантировать лидирующие позиции в мире.

Отметим, что Россия сейчас испытывает новый двигатель для подлодок, который еще больше увеличит скрытность субмарин.

В марте главком ВМФ адмирал Владимир Королев рассказал о самых мощных российских подлодках.

Россия имеет богатую историю сотрудничества в области строительства подводного флота для различных стран. Например, из 14 дизельных подводных лодок, стоящих на вооружении Индии в 2015 году, большая часть была построена еще в СССР. В 2012 году Индия взяла в лизинг на 10 лет атомную подводную лодку «Нерпа» («Чакра»).

Однако в последние годы Индия перешла на французские подлодки проекта Scorpene. К примеру, в январе на индийском государственном судостроительном предприятии Mazagon Dock Limited в Мумбае состоялась торжественная церемония выкатки из цеха третьей неатомной подводной лодки проекта Scorpene.