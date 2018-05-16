Группе атлетов из России запретили выступать даже под нейтральным флагом

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила об отклонении Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) заявок на участие 10 российских легкоатлетов в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Спортсменам отказано в получении нейтрального статуса для выступления в международных стартах в связи с недостаточным временем пребывания в пуле тестирования», – сообщается на сайте ВФЛА.

IAAF отказала в подтверждении заявок Анастасии Бородулиной (метание молота), Александре Бушковой, Анастасии Калашниковой, Юлии Туровой (спортивная ходьба), Дмитрию Желябину (прыжок с шестом), Артему Лукьяненко (многоборье), Алексею Реункову, Татьяне Вилисовой (бег на длинные дистанции), Елене Соколовой (прыжок в длину), Алексею Худякову (метание диска).

Всего в 2018 году ИААФ отказала в получении нейтрального статуса 35 российским спортсменам. Пятерым российским ходокам разрешения на выступление в нейтральном статусе были приостановлены до выявления результатов расследования дела Чегина.

В марте глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросу восстановления ВФЛА Руне Андерсен заявил, что летом 2018 года российские легкоатлеты могут лишиться возможности участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.