NYT: Крымский мост зацементировал российскую хватку на полуострове

Новый «мегапроект Путина» – Крымский мост – «ужесточил притязания Москвы на спорную территорию», пишет New York Times. Экономический потенциал сооружения под вопросом, однако его геополитический эффект бесспорен, уверено издание.

Владимир Путин на большом оранжевом грузовике проехал через новый 12-мильный (19-километровый) мост в Крым, открыв свой новый «мегапроект», чем «ужесточил притязания Москвы на спорную территорию», подчеркнула New York Times.

Мост, строительство которого завершилось на шесть месяцев раньше запланированного срока, установил сухопутную связь России с Крымским полуостровом, «который российские вооруженные силы конфисковали у Украины в 2014 году», – указала газета.

Открытие моста, между тем, было более театральным, чем реальным, потому что основные магистрали, которые будут «кормить» материк и полуостров, находятся еще в стадии строительства, издание.

Общий проект оценивается более, чем в 7,5 млрд долларов, включая железнодорожный проезд, который, как ожидается, откроется в следующем году.

Путин настаивал, чтобы мост был готов к летнему сезону, наряду с открытием нового аэропорта в Симферополе – столице Крыма. «Однако экономический потенциал обоих проектов – под вопросом», – считает автор NYT. По его мнению, Крым оказался не очень популярен среди российских туристов, многие из них посетили Крым в течение первых двух лет после «аннексии» и пришли к выводу, что качество обслуживания там плохое. «Россияне предпочитают отдых в Сочи – российском курорте на Черном море, принявшем Олимпийские игры 2014, а «бюджетно-ориентированные» граждане – в Турции», – уверен автор.

Международные санкции при этом блокируют пользование иностранными мобильными телефонами и кредитными картами на полуострове, что ограничивает число гостей из других точек мира, добавила газета.

Тем не менее, Крымский мост «важен геополитически, потому что у России теперь есть прямой путь от своей территории до Крыма», – пояснила изданию эксперт по региональному экономическому развитию Наталья Зубаревич. «Экономический эффект вторичен», – подчеркнула она.

«Вооруженная аннексия Крыма Путиным, хотя и вызвала критику со стороны большей части Запада, однако была «безумно популярна» в России и с тех пор сохраняет этот рейтинг», – резюмировала газета.

Ранее в среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

За первый час работы по нему проехали более 600 автомобилей и мотоциклов со стороны Крыма и более 500 – со стороны Кубани, сообщили в инфоцентре «Крымский мост». В числе первых по Крымскому мосту проехала представитель МИД Мария Захарова.