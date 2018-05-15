NYT: Крымский мост зацементировал российскую хватку на полуострове

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Как избавить Россию от роли «сырьевого придатка Запада»

Россия делает ставку на бурный рост несырьевого экспортаФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Россия должна избавиться от ярлыка «всемирной бензоколонки» и «сырьевого придатка Запада». В суперуказе Владимира Путина поставлена крайне амбициозная задача – удвоить несырьевой российский экспорт на мировой рынок. Специалисты признают, что сделать это будет крайне сложно – но все же возможно. Каким же образом? Подробности...
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США хотят выбить из российского программиста тайны «доллара 2.0»

Александр Винник может быть интересен США как ключ к клиентам созданной им биржи по торговле криптовалютамиФото: Giannis Papanikos/AP/ТАСС
США объявили охоту еще на одного российского программиста – задержанного в Греции Александра Винника. И хотя это далеко не первый подобный случай, история Винника содержит в себе нечто особенное. Судя по всему, она связана с попыткой Вашингтона контролировать одну из новейших интернет-технологий. Подробности...
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Как можно улучшить единственный российский авианосец

Некоторые недостатки «Кузнецова» критикуют скорее по инерции, нежели по справедливостиФото: Андрей Лузик/ТАСС
Россия приступила к модернизации важнейшего корабля своего ВМФ – авианосца «Адмирал Кузнецов». На что будут потрачены десятки миллиардов рублей, официально не сообщается. Тем не менее, вполне можно проанализировать, какие именно параметры корабля нуждаются в улучшении и насколько реально эти планы осуществить. Подробности...
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Министр обороны СССР попал под суд инквизиции

Костры у здания Литовского сейма в память погибших во время захвата Вильнюсской телебашниФото: Владимир Гулевич/Фотохроника ТАСС
Близится к концу циничный, но показательный спектакль, известный как «дело 13 января». Главного обвиняемого – бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова – литовская прокуратура потребовала приговорить к высшей мере наказания. Это тот случай, когда России стоило бы вмешаться в процесс, введя против Литвы свои санкции. И отнюдь не из-за маршала Язова. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Крымский мост снял тяжелую психологическую проблему

Андрей Бабицкий, журналист
Казалось бы, ну ладно: мост – это прекрасно, чудо архитектурной и инженерной мысли, красавец, транспортная артерия. Всем это понятно. Но он выполнил, на мой взгляд, иную важнейшую функцию. Подробности...

Как уличные политики перекрывают Москве транзит в Иран

Надана Фридрихсон, телеведущая, эксперт по Ближнему Востоку
В Армении новый премьер-министр, США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном (ЕС против, Израиль – за), протесты в Грузии. Казалось бы, три параллельных события. Но все они – элементы общей картины. Подробности...

Кудрин поставил крест на своих амбициях в большой политике

Эдуард Биров, журналист
Алексей Кудрин согласился стать председателем Счетной палаты, и это не менее важное для России решение, чем назначение нового Кабинета министров. Подробности...
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          NYT: Крымский мост зацементировал российскую хватку на полуострове

             16 мая 2018, 11:36
          Фото: kremlin.ru
          Текст: Марина Балтачева

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          Новый «мегапроект Путина» – Крымский мост – «ужесточил притязания Москвы на спорную территорию», пишет New York Times. Экономический потенциал сооружения под вопросом, однако его геополитический эффект бесспорен, уверено издание.

          Владимир Путин на большом оранжевом грузовике проехал через новый 12-мильный (19-километровый) мост в Крым, открыв свой новый «мегапроект», чем «ужесточил притязания Москвы на спорную территорию», подчеркнула New York Times.

          Мост, строительство которого завершилось на шесть месяцев раньше запланированного срока, установил сухопутную связь России с Крымским полуостровом, «который российские вооруженные силы конфисковали у Украины в 2014 году», – указала газета.

          Открытие моста, между тем, было более театральным, чем реальным, потому что основные магистрали, которые будут «кормить» материк и полуостров, находятся еще в стадии строительства, издание.  

          Общий проект оценивается более, чем в 7,5 млрд долларов, включая железнодорожный проезд, который, как ожидается, откроется в следующем году.

          Путин настаивал, чтобы мост был готов к летнему сезону, наряду с открытием нового аэропорта в Симферополе – столице Крыма. «Однако экономический потенциал обоих проектов – под вопросом», – считает автор NYT. По его мнению, Крым оказался не очень популярен среди российских туристов, многие из них посетили Крым в течение первых двух лет после «аннексии» и пришли к выводу, что качество обслуживания там плохое. «Россияне предпочитают отдых в Сочи – российском курорте на Черном море, принявшем Олимпийские игры 2014, а «бюджетно-ориентированные» граждане – в Турции», – уверен автор.

          Международные санкции при этом блокируют пользование иностранными мобильными телефонами и кредитными картами на полуострове, что ограничивает число гостей из других точек мира, добавила газета.

          Тем не менее, Крымский мост «важен геополитически, потому что у России теперь есть прямой путь от своей территории до Крыма», – пояснила изданию эксперт по региональному экономическому развитию Наталья Зубаревич. «Экономический эффект вторичен», – подчеркнула она.

          «Вооруженная аннексия Крыма Путиным, хотя и вызвала критику со стороны большей части Запада, однако была «безумно популярна» в России и с тех пор сохраняет этот рейтинг», – резюмировала газета.

          Ранее в среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

          За первый час работы по нему проехали более 600 автомобилей и мотоциклов со стороны Крыма и более 500 – со стороны Кубани, сообщили в инфоцентре «Крымский мост». В числе первых по Крымскому мосту проехала представитель МИД Мария Захарова.


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