Захарова описала «сценарий» гипотетического обыска в спонсируемом госдепом СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила американским коллегам представить ситуацию, при которой в офисе спонсируемого госдепом СМИ «на заре» производится обыск, при этом все делается «по закону», вплоть «до последнего ордерочка».

«Представляю. На заре в офис спонсируемого на деньги Госдепа СМИ-иностранного агента (...) заходят представители спецслужб, кладут на пол журналистов, вытряхивают содержимое шкафов, сумок, сейфов, находят американские гринкарты и паспорта других государств, зарубежные награды и премии, в компьютерах обнаруживают переписку с официальными лицами стран ЕС , заявки на гранты НАТО и так далее», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

«У нас умеют красиво приходить на заре. Дай Бог, чтобы это была только моя фантазия. Но если так произойдет, я обещаю, что отвечу с той же невозмутимостью Госдепа: а у нас все по закону», – пообещала Официальный представитель МИД России, подчеркнув, что «дело очень серьезное».

В заключение Захарова призвала госдеп «не расшаркиваться» перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властями Украины, а «строгим голосом» потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы.

Таким образом Захарова прокомментировала реакцию госдепа на задержания журналистов и обыски в СМИ на Украине.

Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве. В это же время был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

Посольство России потребовало от Киева прекратить насилие в отношении. В Кремле предупредили Киев о готовности ответить на действия СБУ.