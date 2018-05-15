Вашингтон отреагировал на преследование журналистов на Украине

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт посоветовала властям Украины проводить задержания журналистов и обыски в СМИ «с соблюдением закона», в том числе – международного законодательства о правах человека.

«Мы относимся к таким действиям серьезно. Мы надеемся, что власти (Украины) относятся к таким действиям серьезно. Мы понимаем, что Украина, как и многие другие страны, обеспокоена активной пропагандой… Мы понимаем обеспокоенность Украины, но тем не менее это очень серьезные действия, которые должны соответствовать закону», – заявила Науэрт, слова которой передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве. В это же время был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

Посольство России потребовало от Киева прекратить насилие в отношении журналистов. В Кремле предупредили Киев о готовности ответить на действия СБУ.

Тем временем директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко предложил обменять Вышинского на арестованного в России украинца Романа Сущенко.