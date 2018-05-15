Москалькова назвала российские тюрьмы курортом в сравнении с американскими

Условия в отечественных колониях и тюрьмах значительно гуманнее, чем в аналогичных учреждениях США, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

«Наши тюрьмы – это курорт по сравнению с американскими», – цитирует Москалькову «Интерфакс».

Также омбудсмен отметила, что содержащийся в американской тюрьме российский летчик Константин Ярошенко два месяца сидит в карцере «почти без света», ему раз в неделю дают 50 грамм куриного мяса,а весь остальной рацион якобы составляет каша.

При этом Москалькова отметила, что в России в карцере «даже прогулки есть». Кроме этого Москалькова заявила, что в тюрьмах США запрещены длительные свидания.

Напомним, 7 мая супруга российского летчика Константина Ярошенко сообщила об опасениях мужа, что из-за состояния здоровья он не выйдет живым из карцера. До этого сообщалось, что Ярошенко на месяц помещен в карцер якобы из-за стычки с другим заключенным.

Константин Ярошенко был осужден в 2011 году по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков в США. Летом 2017 года он написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обсудить его экстрадицию на встрече с Дональдом Трампом.