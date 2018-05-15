В Кремле подтвердили наличие у Путина прав на управление КамАЗом

Президент России Владимир Путин допущен к управлению грузовым автотранспортом, в его водительском удостоверении открыта соответствующая категория, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, имел ли Путин право проехать по Крымскому мосту за рулем КамАЗа, Песков заявил, что «права категории С у президента есть», передает ТАСС.

«Они (водительские права соответствующей категории, – прим. ВЗГЛЯД) были получены им уже давно, примерно лет двадцать назад», – отметил Дмитрий Песков.

Ранее Путин открыл Крымский мост, проехав по нему за рулем КамАЗа. В Кремле отметили, что таким образом глава государства показал, что даже самые амбициозные планы могут быть реализованы.

После открытия автомобильной переправы через Керченский пролив Путин выразил надежду, что вторая и третья очереди Крымского моста сдадут в срок.