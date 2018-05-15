Путин высказался о сдаче второй и третьей частей Крымского моста

Президент России Владимир Путин после открытия автомобильной переправы через Керченский пролив выразил надежду, что вторая и третья очереди Крымского моста сдадут в срок.

«Впереди еще пуск грузовой трассы – осенью это будет сделано, я не сомневаюсь, а через год – железнодорожной», – передает слова Путина РИА «Новости».

По его словам, он уверен в сдаче в срок и с должным качеством второй и третьей (железнодорожной) частей моста.

Президент заметил, что первая часть моста построена исключительно при помощи российских технологий. С самого начала и до завершения строительства этой части моста работали почти 220 предприятий, отметил Путин.

Напомним, Путин за рулем КамАЗа проехал по Крымскому мосту, тем самым открыв его. Как отмечали в Кремле, Путин таким образом он показал, что даже самые амбициозные планы могут быть реализованы.