Победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию

Победительница конкурса «Евровидение» израильская певица Нетта Барзилай отказалась приезжать в Россию, чтобы выступить в рамках церемонии награждения премии «Муз-ТВ» 8 июня. В этот же день в Израиле пройдет гей-парад, и она будет там выступать.

Программный директор российского телеканала Андрей Разыграев заявил в Facebook, что команда МУЗ-ТВ пригласила израильскую певицу Нетту Барзилай приехать в Россию:

«Пригласили победительницу #eurovision2018 выступить на #премиямузтв2018, но менеджмент артистки решительно отказал: «В этот день в Тель-Авиве гей-парад! Нет!» У всех свои ценности».

Победу в «Евровидении», которое в этом году прошло в Лиссабоне, одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy («Игрушка»). Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему «позитивная пышечка» заняла первое место. Член российского жюри конкурса, продюсер Яна Рудковская, в свою очередь, отметила, что Нетта была абсолютным лидером «Евровидения».