Рудковская раскрыла секрет успеха израильской певицы на «Евровидении»

Певица из Израиля Нетта была абсолютным лидером международного песенного конкурса «Евровидение» в этом году, заявила член российского жюри конкурса, продюсер Яна Рудковская.

«Все правильно, Нетта была абсолютный лидер, у нее был самый хитовый номер, оригинальный, абсолютно в тренде», – сказала она РИА «Новости».

По словам Рудковской, «Евровидение» любит оригинальность. «Вот поэтому киприотка, которая была лидером у букмекеров, и не выиграла», – пояснила она.

Участница с Кипра Элени Фурейра, исполнившая композицию Fuego, заняла второе место.

Победу в «Евровидении», которое в этом году прошло в Лиссабоне, одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy («Игрушка»).

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему «позитивная пышечка» заняла первое место.