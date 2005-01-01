Пригожин высказался о победе «позитивной пышечки» на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал победу на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» представительницы Израиля Нетты Барзилай.

«Она – позитивная пышечка, создающая хайп, настроение. Как показывает время, люди просто хотят веселья, такого легкого глумления. Рад, что Израиль победил, и, конечно, поздравляю их с этой победой», – сказал он RT.

Пригожин признался при этом, что так до конца и не разобрался в новой системе голосования на «Евровидении».

Он подчеркнул, что победа Барзилай доказывает, что «Евровидение» – конкурс «не про песню». «Барзилай позитивная, энергичная, все так круто, но песня-то где? Честно говоря, эту композицию я никогда слушать у себя нигде не буду», – сказал он.

Продюсер сказал, что на «Евровидении» хотелось бы услышать новые и необычные композиции, хиты мирового уровня, однако представленные песни были слишком подстроены под формат. Он задался вопросом о том, сами ли участники задают подобный тон. «Это же конкурс песен, а меня ни одна из них не зацепила», – посетовал он, добавив, что зрелищность была, а «пышечка была крутая и самая запоминающаяся среди всех представленных исполнителей».

«Справедливо ли ей дали первое место? Наверное, да, но тут зависит от того, с какого ракурса смотреть», – заключил он.

Напомним, победу в «Евровидении», которое в этом году прошло в Лиссабоне, одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy («Игрушка»).

Участница от России Юлия Самойлова в этом году не прошла в финал «Евровидения». В соцсетях из-за этого началась травля певицы, ее также стали критиковать и другие исполнители. Также стало известно, что Алла Пугачева отговаривала ее от выступления.