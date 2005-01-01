Названы сроки поставки российского топлива на американскую АЭС

Загрузка опытной партии российского ядерного топлива «ТВС-Квадрат» в реактор одной из американских АЭС пройдет в 2019 году, проект идет по графику, заявил старший вице-президент топливной компании ТВЭЛ госкорпорации «Росатом» Олег Григорьев.

«В следующем году у нас будет загрузка первых тестовых (топливных) сборок. У нас никаких отклонений нет, мы действуем строго в контрактом графике», – передает РИА «Новости» слова Григорьева на брифинге в рамках форума «Атомэкспо-2018».

Напомним, в июле 2016 года компания Росатома ТВЭЛ подписала контракт на опытно-промышленную эксплуатацию российского топлива «ТВС-Квадрат» с одним из операторов атомной электростанции в Соединенных Штатах.

Ранее, в мае, ТВЭЛ и американская компания GNF-A подписали соглашение о совместной работе по выводу российского ядерного топлива «ТВС-Квадрат» на рынок топлива для американских АЭС. Сообщалось, что первые топливные сборки «ТВС-Квадрат» могут быть в 2018 году загружены в реактор одной из американских АЭС.