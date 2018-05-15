Полиция начала проверку по нападению охранника ТЦ на подростка с ДЦП

В Екатеринбурге полиция начала проверку информации о конфликте охранника ТЦ «Алатырь» и молодого человека с детским церебральным параличом (ДЦП), сообщили в пресс-группе городского УМВД.

По сообщениям местных СМИ, 13 мая мужчина в форме охранника схватил одного из посетителей ТЦ и грубо выволок его с третьего этажа на улицу, передает РИА «Новости».

Как сообщила мать пострадавшего, сотрудник ТЦ потребовал, чтобы юноша больше не приходил туда, потому что может повредить товары.

Сообщается также, что медики зафиксировали у пострадавшего ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы, а также повреждение связок левой стопы.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление об инциденте было принято, а молодого человека с ДЦП направили на судебно-медицинскую экспертизу. Начата проверка.

В региональном управлении Следственного комитета отметили, что пока инцидентом занимается только МВД.

Напомним, в апреле 2017 года в Екатеринбурге коллекторы избили ребенка-инвалида.