Американские спецслужбы решили заполучить россиянина Винника любой ценой

Соединенные Штаты не оставляют попыток любой ценой заполучить россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег через биржу криптовалют, сообщил осведомленный источник.

«Американские спецслужбы добиваются его выдачи и пытаются предложить Виннику сделку – небольшой тюремный срок и сотрудничество в обмен на признание вины. Винник категорически против», – передает источник РИА «Новости».

Винник заявил, что дело против него сфабриковано по такой же схеме, как и дела многих других IT-специалистов.

При этом Соединенные Штаты действуют одним образом – сначала формируется бездоказательное обвинение общего характера, а в случае, если оно не находит поддержки суда в стране, откуда просят экстрадировать обвиняемого, обвинение изменяется.

Винника так же сначала обвинили в создании и владении биржей, которая является площадкой для работы с криптовалютами, и обвинения в работе без лицензии, а когда выяснилось, что для бирж криптовалют лицензия не требуется, сразу было выдвинуто лишенное всяких доказательств обвинение в обналичивании денежных средств.

На предложение сделки, по которой обвиняемый гарантированно получает меньший срок, чем в суде, и не очень большой по сравнению с тем, что просит обвинение, практически все соглашаются. По мнению Винника, при этом человек лишен фактической защиты.

Российский специалист рассказал, что не собирается идти на сделку с США и признавать вину в том, чего не совершал, поскольку супруга серьезно больна, а он никогда рискует больше не увидеть детей, так как ему угрожает тюремный срок в 55 лет.

Напомним, ранее появились данные о заказчиках покушения на специалиста в области информационных технологий Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США. Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по заявлениям Винника. Для покушения на россиянина планировалось использовать тактильный яд.

В понедельник Винник обратился к руководству России с просьбой защитить его и вернуть на родину.