Названо место предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына

Сингапур выбрал идеальное место для предстоящей встречи главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщили местные эксперты.

Сингапур намерен предложить использовать для приема первых бортов президента США и лидера КНДР, а также сопровождающих их самолетов, военно-воздушную базу «Пайя леба» передает ТАСС со ссылкой на сингапурское издание The Straits Times.

Научный сотрудник Школы международных исследований имени Раджаратнама Билвир Сингх выразил мнение, что расположенная на северо-востоке Сингапура военная база является идеальным местом, так как «окружение и Дональда Трампа, и Ким Чен Ына порой уделяют параноидальное значение вопросам безопасности».

«В том числе и поэтому Сингапур был выбран местом для их встречи. В Вашингтоне и Пхеньяне уверены, что Сингапур на 101% может справиться с этой задачей», – считает эксперт.

Вместе с тем, руководитель одной из сингапурских консалтинговых компаний Майкл Даниэл отметил, что «место приема бортов требует очень четкой координации между многими ведомствами Сингапура, а также представителями КНДР и США».

Напомним, на прошлой неделе Трамп рассказал, где и когда состоится его встреча с Ким Чен Ыном. Позднее представитель Совета национальной безопасности Белого дома объяснил, почему местом встречи был выбран именно Сингапур.