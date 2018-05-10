Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп рассказал, где и когда состоится его саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Ожидаемая встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся сделать ее особым моментом для мира во всем мире!», – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники назвал страну, в которой состоится саммит Трампа и Ким Чен Ына. Центральное телевидение КНДР сообщило, что президент США через госсекретаря Майкла Помпео передал устное послание главе Северной Кореи о новом предложении.