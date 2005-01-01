Названа страна, где пройдет встреча Трампа и Ким Чен Ына

Телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники назвал страну, в которой состоится саммит американского президента Дональда Трамп и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Представителей администрации проинструктировали продвигать планы проведения исторического саммита между президентом Дональдом Трампа и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

При этом CNN отмечает, что окончательное решение примет Трамп.

Тем временем лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его предстоящая встреча с Дональдом Трампом принесет позитивные изменения на Корейский полуостров. По словам северокорейского вождя, предстоящий саммит станет историческим и позволит сделать первый шаг к развитию позитивных изменений на Корейском полуострове и построению светлого будущего, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

Ранее Трамп заявил, что место и время саммита Северной Кореи и США выбраны.