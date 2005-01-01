Трамп сделал устное предложение Ким Чен Ыну

Центральное телевидение КНДР сообщило, что президент США Дональд Трамп через госсекретаря Майкла Помпео передал устное послание Ким Чен Ыну о новом предложении.

«Товарищ высший руководитель выслушал устное послание президента Трампа, выразил благодарность и высоко оценил то, что у президента есть новое предложение и он проявляет глубокий интерес к решению проблем путем диалога, занимает активную позицию в отношении корейско-американского саммита», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Ренхап и сообщение ТВ КНДР.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что американский госсекретарь Майк Помпео во время визита передал Ким Чен Ыну от Трампа «словесное сообщение», содержание которого не раскрывается.