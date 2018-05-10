Ким Чен Ын помиловал троих американцев по просьбе Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын помиловал троих американцев корейского происхождения по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Ренхап.

Ким Чен Ын «принял официальное предложение от президента США по освобождению задержанных американцев» и распорядился «помиловать их для возвращения на родину», передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Также американский госсекретарь Майк Помпео во время визита передал Ким Чен Ыну от Трампа «словесное сообщение», содержание которого не раскрывается. Отмечается, что лидер КНДР высоко оценил то, что Трамп продемонстрировал «большой интерес в урегулировании вопроса через диалог».

Трое американцев корейского происхождения были осуждены в КНДР за «враждебную подрывную деятельность». Пастора Ким Дон Чхоля задержали в 2005 году, преподавателя политехнического университета Тони Кима (Ким Сан Дока) арестовали в апреле 2017 года, его коллегу Ким Хак Сона – в мае 2017.

Госсекретарь США Майк Помпео после визита в Пхеньян забрал освобожденных сограждан с собой.