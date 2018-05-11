США объяснили выбор Сингапура для встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома объяснил, почему местом встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном станет Сингапур.

В СНБ не стали вдаваться в подробности, но дали понять, что Сингапур выбран по предложению США, передает ТАСС.

По словам представителя СНБ, учитывались «безопасность, местоположение, нейтральный (статус Сингапура)».

При этом, как заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, Вашингтон не исключает того, что КНДР сорвет саммит. Шах сказал, что США позитивно воспринимают намерения КНДР прекратить ядерную и ракетную программы, сообщает CBS.

Шах также сказал, что Сингапур выбран из-за хороших отношений с США и КНДР.