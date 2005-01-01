Новейшая российская РЛС заступила на боевое дежурство

В радиотехнический полк 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированный в Волгоградской области, в рамках программы переоснащения поступила новейшая радиолокационная станция «Каста-2», сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Мобильная радиолокационная станция кругового обзора «Каста-2» предназначена для дежурного контроля воздушного пространства, определения координат воздушных целей, в том числе летящих на предельно малых высотах, передает РИА «Новости».

Накануне стало известно, что российские наземные РЛС лишили американские истребители F-22A стратегического преимущества, заранее обнаружив их при попытке незаметно приблизиться к бомбардировщикам Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана.