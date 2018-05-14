Главная трасса Сирии откроется спустя пять лет

Стратегическая трасса Дамаск – Хомс, закрытая около пяти лет назад, отремонтирована и готовится к открытию.

Трасса М5 станет доступна для движения общественного транспорта во вторник, сообщает Al-Masdar News.

В Facebook также появилось видео, снятое автолюбителем на отремонтированной трассе.

В апреле власти Сирии сообщили о ремонте трассы Дамаск – Хомс. Руководство страны пообещало открыть движение в течение двух-трех недель. Шоссе было закрыто пять лет назад, после того как крупные районы Восточной Гуты захватили боевики.

Напомним, в начале мая начался вывод боевиков из южных пригородов Дамаска. Сирийская армия вынудила боевиков согласиться на вывод вооруженных формирований из северных окрестностей провинциального центра Хомс, обязав их в течение трех дней разблокировать проезд по трассе из Хамы в Хомс.