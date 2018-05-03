Начался вывод боевиков из южных пригородов Дамаска

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии согласно достигнутым договоренностям начал вывод боевиков из населенных пунктов, расположенных к югу от центра Дамаска, сообщил начальник центра генерал-майора Юрий Евтушенко.

Он уточнил, что вывод боевиков и членов их семей производится из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм района Мухайям-эль-Ярмук, передает РИА «Новости».

Евтушенко отметил, что для этих целей с четверга открыт временный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Бейт-Сахм.

Ранее сирийская армия вынудила боевиков согласиться на вывод вооруженных формирований из северных окрестностей провинциального центра Хомс, обязав их в течение трех дней разблокировать проезд по трассе из Хамы в Хомс.

Напомним также, в конце апреля Дамаск вернул под контроль города Восточного Каламуна. Перед этим боевики сдали сирийской правительственной армии город Дума – последний оплот боевиков в Восточной Гуте.