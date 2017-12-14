Дамаск вынудил боевиков разблокировать трассу из Хамы в Хомс

Сирийская армия вынудила боевиков согласиться на вывод вооруженных формирований из северных окрестностей провинциального центра Хомс, обязав их в течение трех дней разблокировать проезд по трассе из Хамы в Хомс.

Согласно договоренностям, члены непримиримых группировок будут выведены из северных окрестностей Хомса, на автобусах они направятся в Идлиб и Джераблус на севере Сирии, передает ТАСС со ссылкой на SANА.

При этом часть боевиков решили перейти на сторону сирийского правительства, воспользовавшись предоставленной амнистией.

По соглашению, боевики должны в течение 48 часов сдать сирийской армии тяжелые и средние вооружения, реактивные системы залпового огня, бронетехнику и транспортные средства, передать карты минных полей и подземных ходов, указав местонахождение складов с боеприпасами.

Кроме того, по условиям соглашения, боевики должны в течение трех дней открыть проезд по заблокированному ими участку шоссе Хомс – Хама и покинуть южные окрестности провинциального центра Хама.

Напомним, в конце апреля Дамаск вернул под контроль города Восточного Каламуна. Ранее боевики сдали сирийской правительственной армии город Дума – последний оплот боевиков в Восточной Гуте.