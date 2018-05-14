Адвокат предложил простой способ избавления от полицейских пыток

Юрист и правозащитник Матвей Цзен рассказал способ, как избавиться от пыток в полиции ради получения показаний.

«О пытках в полиции ради получения показаний. Эта проблема решается достаточно просто – нужно лишить протокол допроса статуса доказательства, уровняв его с объяснением, а доказательством считать только показания, данные в суде. В этом случае пытать человека, чтобы он себя оговорил, не будет никакого смысла, потому что он не подтвердит этого в суде», – написал Цзен в своем Facebook.

По его словам, разные способы заставить человека дать ложные показания в суде все равно останутся. «Но это уже будут не пытки», – отметил юрист.

В России нередко происходят скандалы, связанные с сообщениями о пытках подозреваемых в отделениях полиции. В ноябре 2017 года в Татарстане произошел резонансный случай. Житель Нижнекамска Ильназ Пиркин записал видеообращение, в котором обвинил полицейских в пытках, после чего ушел из жизни. Под пытками Пиркин сознался в 47 кражах, после чего был выпущен под подписку о невыезде.

Двумя годами ранее четверо жителей Анапы были задержаны из-за отказа предъявить паспорт, на них были составлены материалы, а судья назначила им наказание по 12 суток административного ареста каждому. После задержания, по словам мужчин, они были избиты и подвергнуты пыткам, в том числе электрическим током. В результате все задержанные подписали явки с повинной в совершении разбойного нападения.