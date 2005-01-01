Пресс-секретарь Роснефти принес извинения Пашиняну

Журналист Михаил Леонтьев, который является пресс-секретарем Роснефти, принес извинения премьер-министру Армении Николу Пашиняну за свои высказывания о ситуации в республике, сообщила пресс-служба армянского лидера.

Журналист признал, что некоторые заявления были не совсем корректными и чрезвычайно резкими, и что никакие различия во взглядах тот или иной процесс не оправдывают грубости и резкости, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что никаких заявлений от имени Роснефти не делал, а выражал свою личную позицию.

Леонтьев объяснил, что неуместная эмоциональность исходила исключительно из обеспокоенности за судьбу Армении, которую он считает близким историческим союзником России.

Журналист заверил, что его комментарий никак не связан с позицией Роснефти и выразил надежду, что его неосмотрительное поведение не отразится на позитивном сотрудничестве компании с Арменией.

В начале мая Леонтьев крайне нелестно высказался о политических акциях оппозиции в Армении. В Роснефти открестились от заявления Леонтьева. В Кремле высказывания журналиста назвали неудачными и призвали не обращать на них внимания.

Отметим, в минувшую пятницу Пашинян пообещал улучшить отношения Еревана и Москвы.