Кремль счел слова Леонтьева об Армении неудачными

В Кремле считают высказывания вице-президента «Роснефти» Михаила Леонтьева об Армении неудачными и считают, что на них не стоит обращать внимания.

Ранее тележурналист Леонтьев, который является вице-президентом и пресс-секретарем «Роснефти», в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил о том, что Армения протяжении всей истории якобы является обременением для России и крайне нелестно высказался о политических акциях оппозиции в этой стране.

«Это были неудачные и неловкие высказывания, на которые не нужно обращать внимания», – передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Эти высказывания не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной линией Москвы в отношении Армении. И так же они не имеют и не могут иметь ничего общего с теми теплыми чувствами дружбы и братства, которые исторически есть у россиян к армянскому народу», – добавил он.

По его словам, в Кремле ожидают участия Армении в майском саммите ЕврАзЭс и надеются, что в рамках мероприятия состоится двусторонняя встреча лидеров России и Армении.



«Ожидаем, безусловно. Это очень важный участник, важный партнер. Более того, как правило, на полях таких мероприятий, конечно, проходят и двусторонние встречи, поэтому в зависимости от того, кто будет представлять Армению, мы рассчитываем, что состоятся и двусторонние контакты», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, ожидают ли в Кремле участия Армении в саммите ЕврАзЭс в мае.



Он уточнил, что вопрос о том, кто именно будет представлять Армению – президент страны или кто-либо другой, стоит адресовать Еревану.

Тем временем избранный во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает встретиться с Путиным 14 мая в Сочи в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Конечно, я планирую встретиться с Владимиром Путиным 14 мая в Сочи», – ответил Пашинян.