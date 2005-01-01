Не дождавшиеся извинений Леонтьева армяне передали записку главреду «КП»

Около 20 представителей армянской диаспоры вечером в четверг собрались у редакции «Комсомольской правды», требуя извинений от радиоведущих Михаила Леонтьева и Михаила Юрьева, однако они не смогли четко сформулировать, передали записку на имя главреда издания и разошлись, сообщила главный редактор радио «Комсомольская правда» Наталья Вороная.

«Пришло, наверное, порядка 20 человек. Собирались они в Савеловском парке, то есть не очень далеко от редакции. Наши журналисты говорили, что их там было побольше, но так как у редакции находились сотрудники милиции, Росгвардии, наверное, они издалека это увидели, и в итоге до редакции дошли человек 15-20. Вели они себя достаточно мирно, просили, чтобы вышли ведущие «Главтемы» Михаил Леонтьев и Михаил Юрьев и принесли им публичные извинения за свои высказывания. Мы вынесли им микрофон высказаться… Но они просто повторяли, что требуют извинений», – сказала Вороная.

По ее словам, «пришел народ простой – не официальные лица и представители каких-то армянских организаций», а «просто молодые люди», передает РИА «Новости».

«Претензий они официально никаких не предъявляли. Вели все себя культурно, никакого инцидента не было. Они передали нам в редакцию записку на имя главного редактора ИД «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина, также в адресатах были указаны Михаил Леонтьев и Михаил Юрьев. В записке они повторили, что требуют извиниться перед армянским народом. Ведущие «Главтемы» в это время были в прямом эфире… Они (собравшиеся) посидели до конца эфира и благополучно разошлись по домам», – рассказала Вороная

Она пояснила, что недовольство собравшихся вызвал «четырехминутный ролик» из двух эфиров радиопрограммы 26 апреля и 3 мая, в которую вошли высказывания ведущих, касающиеся Армении. «Поводом для скандала стал смонтированный кем-то ролик в интернете, где была нарезка из этих двух эфиров, касающихся Армении. То есть слова ведущих были вырваны из контекста. Поэтому мы с субботы призывали всех возмущенных послушать все-таки полные версии эфиров», – говорит Вороная.

В начале мая Леонтьев, который является вице-президентом и пресс-секретарем Роснефти, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил о том, что Армения протяжении всей истории якобы является обременением для России и крайне нелестно высказался о политических акциях оппозиции в этой стране.

В Кремле назвали высказывания Леонтьева об Армении неудачными и считают, что на них не стоит обращать внимания.