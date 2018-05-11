Пашинян пообещал улучшить отношения Еревана и Москвы

Внешняя политика Армении не изменится, заявил новый премьер закавказского государства Никол Пашинян.

Как передает РИА «Новости», премьер-министр Армении Никол Пашинян также рассчитывает, что отношения Москвы и Еревана изменятся к лучшему.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян проведут переговоры в Сочи 14 мая; эта встреча важна с точки зрения знакомства глав двух стран.

До этого в Кремле сообщили, что на саммите ЕАЭС в Сочи Путин проведет несколько двухсторонних встреч, в том числе с Пашиняном, назначенным недавно премьер-министром Армении на волне массовых протестов.