В Кремле объяснили важность встречи Путина с Пашиняном

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян проведут переговоры в Сочи 14 мая; эта встреча важна с точки зрения знакомства глав двух стран, глубокого обсуждения двусторонних отношений ждать не стоит, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«С премьером Армении – это первый контакт, сам по себе важен с той точки зрения, что руководители двух государств познакомятся друг с другом. Я не думаю, что сразу же будет очень глубокое обсуждение всех тем двустороннего сотрудничества. Но какие-то темы, естественно, будут затронуты, какие-то вопросы будут прояснены, в том числе с учетом известных высказываний господина Пашиняна по поводу сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ и так далее», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Сочи проведет несколько двухсторонних встреч, в том числе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Во вторник, 8 мая, Путин и Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого выразили настрой на дальнейшее укрепление российско-армянских отношений. До этого президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром республики. Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному премьер-министру Армении по случаю вступления в должность.