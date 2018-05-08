Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого выразили настрой на дальнейшее укрепление российско-армянских отношений, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра республики Армения и пожелал ему успехов на этом ответственном государственном посту», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, лидеры России и Армении выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений и взаимодействие в интеграционных объединениях, прежде всего в ЕАЭС и ОДКБ, а также обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы.

Напомним, президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром республики.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному премьер-министру Армении по случаю вступления в должность.