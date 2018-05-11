Путин встретится с Пашиняном на саммите ЕАЭС

Президент Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Сочи проведет несколько двухсторонних встреч, в том числе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В понедельник будет саммит ЕАЭС, будут двусторонние встречи у президента Путина – и с Пашиняном, и с (президентом Киргизии Сооронбаем) Жээнбековым, и с (президентом Белоруссии Александром) Лукашенко, и с (президентом Казахстана Нурсултаном) Назарбаевым. Достаточно напряженная повестка дня», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Сочи 14 мая. Пашинян планировал появиться на саммите, чтобы обсудить с Путиным развитие армяно-российских союзнических отношений, передает ТАСС.

Ранее в пятницу сообщалось, что правительство Армении приняло решение назначить представителем страны на саммите ЕАЭС в Сочи премьера Никола Пашиняна, а не президента Армена Саркисяна.