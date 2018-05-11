Пашинян представит Армению на саммите ЕАЭС в Сочи

Правительство Армении приняло решение назначить представителем страны на саммите ЕАЭС в Сочи премьера Никола Пашиняна, а не президента Армена Саркисяна.

Докладчиком по участию Армении в саммите ЕАЭС выступил и.о. министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, передает ТАСС.

Также стало известно, что Пашинян в пятницу отправил в отставку помощника премьер-министра страны Аветиса Берберяна.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку помощника премьера Аветиса Берберяна», – следует из заявления пресс-службы администрации премьер-министра.

Берберян являлся помощником экс-президента Армении Сержа Саргсяна и был назначен помощником премьера после того, когда Саргсян стал главой кабмина страны.

Напомним, во вторник президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны.

В пятницу Пашинян сформировал свою администрацию.