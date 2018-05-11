Пашинян сформировал свою администрацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о создании собственной администрации.

«Создать администрацию премьер-министра. Руководителю администрации в десятидневный срок представить список сотрудников, а в 14-дневный срок – устав администрации», – передает РИА «Новости» решение Пашиняна, размещенное на правительственном сайте.

Тем временем экс-президент Армении, председатель Республиканской партии (РПА) Серж Саргсян заявил, что его политическая сила должна стать на созидательные позиции.

«На заседании исполкома РПА Серж Саргсян отметил, что партия должна стать конструктивной оппозицией и не создавать неудобства для нового правительства», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Жоговурд».

Источники газеты также отмечают, что председатель РПА дал другие указы о действиях партии в парламенте.

Ереванская влиятельная газета «Жаманак» сообщает также, что парламентский блок «Царукян» намерен войти в новое правительство премьер-министра Никола Пашиняна и получить пять министерских постов.

«Лидер блока «Царукян» Гагик Царукян встретился с депутатами своей фракции и заявил, что готов войти в новое коалиционное правительство премьера Никола Пашиняна. Он также добавил, что намерен взять в кабмине 5 министерских постов», – пишет газета «Жаманак».

Источники газеты также подчеркивают, что кроме министерских постов Царукян хочет назначить заместителей генпрокурора и министра юстиции.

Напомним, во вторник президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны.