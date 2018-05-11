Роснефть открестилась от заявления Леонтьева об Армении

Высказывания вице-президента и пресс-секретаря Роснефти Михаила Леонтьева об отношениях с Арменией не совпадают с позицией компании.

Частные высказывания Леонтьева не имеют ничего общего с позицией Роснефти в отношении сотрудничества с Арменией, передает ТАСС со ссылкой на компанию.

В начале мая Леонтьев, который является вице-президентом и пресс-секретарем Роснефти, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил о том, что Армения протяжении всей истории якобы является обременением для России и крайне нелестно высказался о политических акциях оппозиции в этой стране.

В Кремле назвали высказывания Леонтьева об Армении неудачными и считают, что на них не стоит обращать внимания.

Около 20 представителей армянской диаспоры вечером в четверг собрались у редакции «Комсомольской правды», требуя извинений от Леонтьева.