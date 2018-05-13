Определился лучший бомбардир чемпионата России по футболу

Голландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу в завершившемся в воскресенье сезоне, забив по его итогам 15 голов.

Промес принял участие в 26 матчах из 30 и забил 15 голов, из которых три – с пенальти. Он впервые стал лучшим бомбардиром чемпионата России, передает ТАСС.

Второе место занял нападающий «Краснодара» Федор Смолов, который забил 14 мячей. В последнем матче ни Смолов, ни Промес забить не смогли.

Смолов до этого становился лучшим бомбардиром два чемпионата подряд.

Последним футболистом «Спартака», который становился лучшим бомбардиром чемпионата, был бразилец Веллитон в 2010 году – тогда он забил 19 мячей.

Между тем, в последнем туре чемпионата России «Спартак» упустил второе место, проиграв «Динамо».