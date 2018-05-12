Умер изобретатель термина «политтехнология» Игорь Бунин

Российский историк и политолог, президент фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин скончался на 73-м году жизни.

Смерть была скоропостижной, передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя правления «Центра политических технологий» Бориса Макаренко.

«В это невозможно поверить, потому что Игорь был сама жизнь. Игорь –изобретатель термина политические технологии; это пример успеха того, как может сосуществовать научное знание, деловое чутье и общественная деятельность», – сказал он.

Макаренко отметил, что церемония прощания, скорее всего, состоится в середине следующей недели.

Глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер (Бунин был членом общественного совета РЕК) сказал, что узнал о кончине недавно, о причинах смерти ему неизвестно, передает ТАСС.

«Трагическая история. Теплый, умный, очень образованный человек, мы постоянно с ним встречались», – сказал он.

По его словам, похороны состоятся на следующей неделе.