Эрдоган увидел несправедливость в составе Совбеза ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает несправедливым, что ни одна мусульманская страна не представлена в Совете Безопасности ООН.

«Мы требуем справедливости. Ведь в основе инициативы создания ООН лежала идея обеспечения глобальной справедливости. Мы требуем справедливости», – передает слова Эрдогана RT со ссылкой на агентство Anadolu.

Эрдоган заметил, что каждая из 196 стран должна иметь право стать членом Совбеза ООН.

«Было бы справедливым, если бы все 20 государств, входящих в Совбез ООН, переизбирались. При этом выборы могут проводиться в два этапа – сначала будут сменяться 10 государств, а затем – остальные», – сказал он.